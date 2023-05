Aniversário especial! Cristina ferreira celebra data. Veja aqui!

Ontem às 11:03

Cristina Ferreira celebra hoje, dia 23 de maio, 10 anos de Daily Cristina. A apresentadora usou o Instagram para partilhar uma mensagem de agradecimento aos seus seguidores.

«10 anos. 10 anos de Daily Cristina. Em 2013 decidi lançar um blogue que, diariamente, acompanhava a minha vida, as produções fotográficas, a moda, as emoções. Nascia ali também a Daily team, um grupo de gente feliz que, até hoje, é família. Parabéns miúdos. E obrigada a todos os que aqui estão. Um dia feliz 🤍», escreveu Cristina Ferreira no Instagram.

No dia em que completa uma década do seu blogue, Cristina Ferreira deixa-nos com várias fotografias destes 10 anos. Veja aqui.