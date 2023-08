António Bravo atualiza a sua situação após acidente de viação: «A minha desilusão com quem devia estar do nosso lado não podia ser maior»

Há 29 min

No passado dia 21 de julho, António Bravo sofreu um aparatoso acidente de viação. Na altura, o ex-concorrente do Big Brother explicou aos seguiores o que se passou: «Acho que foi um grande azar porque eu estava parado na bomba de gasolina e ao lado tinha um camião que não percebeu que eu estava ali. Porque eu estava num ângulo morto dele e avançou e não sentiu que levou o meu carro atrás».

Esta segunda-feira, 7 de agosto, António Bravo recorreu à sua página de Instagram para dar novidades sobre a sua situação: «O seguro acha que o valor que me dão pelo carro é o justo e que não fazem reajustamentos. Ou seja, neste momento preciso urgente de uma oficina que me arranje o carro, que não me cobrem um rim, que seja de confiança e que esteja aberta em agosto, na zona de Lisboa. Amanhã fico sem direito ao carro de substituição e estou literalmente sem carro», escreveu, indignado com a situação em que se encontra.

«’Perda total’ significa só que a seguradora muito provavelmente não quer pagar pelo arranjo do carro e não propriamente que o carro tenha que ir para a sucata», explicou. «A minha desilusão com quem devia estar do nosso lado (seguradora) não podia ser maior. Quando é para pagarmos, vale tudo! Quando é para sermos ajudados, é o ‘vê se te avias’», rematou o ex-concorrente, lamentando-se.

