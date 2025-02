Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração, que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã. A gala do 32º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas.

Ruy de Carvalho, o ator de 97 anos, marcou presença na passadeira vermelha que antecedeu a Gala do 32.º aniversário da TVI, realizada no Casino Estoril. O ator que é o ator mais velho no ativo arrasou na escolha do fato, mas o laço que levou ao pescoço foi a chave para um look elegante e com muita elegância.

