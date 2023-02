Após 20 anos de casados, Célia e Telmo recriam momento numa fotografia! Veja aqui

Há 2h e 15min

Foi no Instagram, que o casal, ex-concorrentes do Big Brother, partilharam uma fotografia romântica com os seguidores.

Ambos recriaram o mesmo momento, que foi captado no dia 14 de outubro de 2001, no dia do casamento do casal. «O meu namorado para sempre», escreveu Célia na legenda da imagem.

Nos comentários, os seguidores não deixaram por dizer: «Lindos de mais! Que o vosso amor dure por muitos e bons anos» ou ainda «Continuem juntinhos e felizes!».

De recordar que o casal se conheceu e apaixonou na primeira edição do Big Brother. Já têm dois filhos, Alexandre de 17 anos e o mais novo, Rafael com 5 anos.