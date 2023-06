Após cirurgia, Ana Barbosa mostra barriga lisa e deixa no ar: «Me aguardem»

Há 26 min

Ana Barbosa, vencedora do «Big Brother 2021», recorreu às redes sociais para mostrar a barriguinha, cada vez mais lisa e deixar no ar que se esperam novidades em breve.

A ex-concorrente realizou uma lipoabdominoplastia, em agosto do ano passado, para remover o excesso de pele e gordura na zona abdominal e já tinha mostrado o resultado final há cerca de um mês.

Agora, voltou a mostrar a barriga, deixando uma mensagem divertida e envolta em mistério: «Aproveitar para fotografar, que saiu toda a gente do WC», brincou.

«Agora é continuar a trabalhar para ficar com o corpo tonificado e saudável! Ainda por cima com o que vem aí quero estar “ comme il faut”. Me aguardem!», acrescentou Ana Barbosa.

Recorde-se que a ex-concorrente já tinha revelado que vinha aí um novo projeto: «Acabei de fechar a equipa. Estamos todos hiper felizes e a postos para começar a trabalhar , pois todos acreditamos neste projeto, que sabemos que vai dar muito que falar… ai vai vai!! Venham eles!».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens de Ana Barbosa.