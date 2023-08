Há 58 min

Esta quinta-feira, 3 de agosto, Catarina Siqueira confirmou o fim da relação que mantinha com Marco Campos. No mesmo dia, a ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou com os seguidores que está a aproveitar de um período de férias na companhia da filha, Luz.

«Primeiro dia das primeiras férias diferentes. Uma bolha de amor e de sorrisos muito nossa 🤍», escreveu a atriz na legenda da publicação.