Após foto polémica em topless, Joana Madeira reage: «Sou mãe, e as minhas mamas têm estrias…»

Há 21 min

Após partilhar uma fotografia em topless na praia, Joana Madeira foi alvo de duras críticas em relação ao seu corpo.

Esta quarta-feira, 2 de agosto, Joana Madeira partilhou uma nova fotografia de biquíni na praia e aproveitou para responder às críticas que recebeu em relação ao seu corpo.

«Olá, sou a Joana e por mais que emagreça dizem sempre que não estou magrinha o suficiente. Como se o magrinha o suficiente fosse alguma medida em que todas devíamos caber. Como se ser magrinha fosse obrigatório. Eu não sou magrinha. Nunca fui. Porque é que tenho de ser? Porque é que não posso só ser. Aquilo que eu quiser», começou por escrever na legenda da publicação.

«Sempre quis ser livre. Foi sempre o que mais quis. Mas estou sempre ouvir coisas. Não mostres as mamas, és mãe. Sou mãe, e as minhas mamas têm estrias. Eu sei. Não preciso que me digam. Mas estou feliz assim. Devias perder uns quilinhos, ficavas melhor. Já tentei, mas eu gosto ter curvas. Eu gosto de ser livre. Eu quero livre. Queremos todas. Porque somos mulheres e somos aquilo que quisermos ser. É só isso», concluiu a companheira de Eduardo Madeira.