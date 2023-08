Após polémica, Pollyanna desabafa: «Ninguém sabe da minha história»

Há 49 min

Pollyanna, ex-participante de Casamento Marcado onde chegou a ser casada com Paulo, utilizou o Instagram para fazer um desabafo.

«Gostaria de contar uma historinha, e mesclar com a história da minha amiga Fabiola Consttancio», começa por escrever Pollyanna.

Ao ver os stories da sua amiga, a ex-participante de Casamento Marcado, aproveitar para contar a sua história de acordo com este ponto de vista que a amiga lhe apresentou.

Pollyanna recorda as gravações de Casamento Marcado e relembra não estar informada nessa altura sobre o seu problema de saúde «Estava com a energia baixa, dores de cabeça e enjoos. Sem contar a ansiedade, depressão e tudo aquilo que vai acumulando com o tempo.».

«Sempre fui guerreira. Então ninguém sabe da minha história. Pessoas julgam, machucam sem saber o que tenho na alma, mente e coração.», acrescenta.

Ao citar os stories da sua amiga Fabiola Consttancio : «É por isso que essa frase faz muito sentido para mim: Quem vê classe, não vê corre».

Pollyanna fala so facto de partilhar nas redes sociais mesmo quando se passa muita coisa além do que publicamos na internet, sublinha então, através da citação do story da sua amiga que «Todos têm as suas mazelas, postando ou não, compartilhando ou não. Aí é questão de escolha».

Pollyanna termina alertando: «Lembrando que não estou jogando indiretas a ninguém. Apenas os textos da minha amiga me tocaram neste momento»·

