Após separação, Pedro Soá mostra impressionante transformação corporal! Veja as fotos

Há 27 min

Pedro Soá anunciou recentemente o fim da relação que mantinha com Ana Águas, há mais de 10 anos.

Desde a separação, o ex-concorrente do Big Brother tem partilhado nas redes sociais o seu novo estilo de vida e tem-se dedicado ao boxe e ao ginásio.

Este sábado, 5 de agosto, Pedro Soá surpreendeu os seguidores ao partilhar uma montagem onde revela a impressionante transformação do seu corpo nos últimos meses: «Like a fucking phoenix , im back again. Stronger then ever!!! Mind,body and soul 🙌🔥🦈💪 O que não te “destrói” só te deixa mais forte! 🙌💪🙏», escreveu na legenda da publicação.

Ora veja a impressionante transformação do ex-concorrente do Big Brother: