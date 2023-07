Após ser alvo de críticas, Sandrina Pratas desabafa: «Só me apetece agarrar nas malas e ir embora...»

Há 1h e 16min

Sandrina Pratas foi mãe pela priemira vez neste mês de julho. Desde que apresentou ao mundo a pequena Ariel, a ex-concorrente tem sido alvo de várias críticas, que vai partilhando e respondendo através das redes sociais.

Este domingo, 23 de julho, Sandrina Pratas voltou a manifestar-se em relação aos ataques que recebe diariamente: «Fico triste com estas pessoas. Em que século estamos? As vezes só me apetece agarrar nas malas ir embora de Portugal», começou por desabafar.

«Sabem porque estamos neste momento com o país assim? Porque as pessoas são muito más, só criticam, não se apoiam uns aos outros. Mas nós povo portugueses somos assim», concluiu.