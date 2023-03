Aprenda a fazer exercício físico com Matilde Reymão

Há 2h e 14min

É sabido que Matilde Reymão, a atriz que deu vida a Melissa, em «Para Sempre», tem uma presença ativa no instagram. São vários os conteúdos partilhados pela atriz, contudo há um que chama a atenção: a partilha da sua rotina de vida saudável.

Para além de ter uma alimentação equilibrada e cuidada, a atriz não diz que não a uma rotina de exercício físico.

Inspire-se no vídeo partilhado pela atriz no ginásio e aprenda alguns exercícios com a mesma. Veja o vídeo, aqui, e aproveite para ver um momento da atriz em «Para Sempre».