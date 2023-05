Ontem às 20:22

Bruna Gomes, partilhou um vídeo no Instagram a fazer um penteado lindo com acessórios para o cabelo.

A influencer mudou de visual a semana passada e tem arrasado nas redes sociais.

No vídeo podemos ler «aprendi a colocar esses acessórios de cabelo (…) e agora estou a louca deles. 😌😂». O penteado tem arrancado alguns comentários como «Acho lindooooo! », «VOCÊ TA TAO LINDA COM ESSE CABELO BRU» ou «O penteado com esses acessórios ficou muito bonito.».

Veja aqui o vídeo e aprenda a fazer igual!