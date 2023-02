20 fev, 12:51

Patrícia Tavares, a atriz que dá vida a Maria das Dores em «Para Sempre» esteve presente na Gala do aniversário da TVI, acompanhada pelo namorado. O casal posou e arrasou na Passadeira Vermelha.

Brilho foi o que não faltou no look da atriz, mas coisa que também não deixou de brilhar foi o olhar apaixonado do casal.

Veja as fotos na Passadeira Vermelha da atriz, aqui, acompanhada pelo seu companheiro.