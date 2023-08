Arrasou! Veja o segundo vestido que Andreia Filipe usou no casamento

Há 2h e 52min

Andreia Filipe, ex-concorrente do Big Brother – A Revolução, trocou as alianças com Ricardo Fernandes, numa cerimónia que decorreu na sexta-feira, dia 4 de agosto.

O casamento contou com a presença de alguns ex-concorrentes de anteriores edições de reality shows da TVI, como Soraia Moreira, Daniel Guerreiro, Andreia Silva, Jéssica Fernandes e Sandra Fernandes.

Em alguns dos momentos partilhados pelo recém-casado no Instagram, pode ver-se imagens da festa do casamento onde se vê Andreia Filipe já com o segundo vestisdo.

