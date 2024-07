Arrojados e extravagantes: os looks que não passaram despercebidos na Festa de Verão da TVI

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, as caras da estação marcaram presença na festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

A Festa de Verão da TVI voltou a aquecer as noites de Lisboa com muita diversão, música e looks inacreditáveis.

Desde a representação até à apresentação tivemos a oportunidade de assistir a cor, transparências, pretos e brancos, mas acima de tudo elegância e classe.