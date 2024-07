As caras masculinas da TVI arrasaram: Elegância e Classe foram as palavras-chave

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, as caras da estação marcaram presença na festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

Os looks no masculino arrasaram este ano. Classe e elegância são as palavras que marcam os outfits escolhidos.

Paulo Pires, Pedro Teixeira, Francisco Monteiro, Ruben Rua, Tiago Carreira, são alguns dos nomes que estiveram no evento do ano.