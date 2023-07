As fotografias apaixonadas de Gonçalo Quinaz e Pamela Augusto: «No paraíso com muito amor»

Há 50 min

Gonçalo Quinaz e a companheira e mãe dos filhos, Pamela Augusto, encontram-se de férias na República Dominicana e têm partilhado fotografias apaixonadas.

«No paraíso com muito amor», escreveu o ex-concorrente do «Big Brother» na legenda da publicação, mostrando-se muito cúmplice da companheira, com quem se reconciliou recentemente.

De recordar que da relação de Gonçalo Quinaz e Pamela Augusto nasceram dois filhos: Martim, de 18 anos, e António, de quatro.

Gonçalo Quinaz é ainda pai de Nairon, de nove anos, fruto do anterior relacionamento com Nereida Gallardo.