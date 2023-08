As fotografias e os pormenores do nascimento do primeiro bebé concebido em Portugal após a morte do pai

Há 43 min

Nasceu nesta quarta-feira, dia 16 de Agosto, Hugo Guilherme no centro Materno-Infantil do Norte, no Porto! Ângela Ferreira foi mãe às 39 semanas e dois dias, através de cesariana. Mãe e filho continuam internados, mas estão bem.

É a primeira criança concebida em Portugal ao abrigo da lei sobre inseminação pós-morte. O seu pai Hugo faleceu em 2019 vítima de cancro, mas deixou escrita a vontade de a mulher Ângela tivesse um filho dos dois, mesmo após a sua morte.

A luta de Ângela ficou conhecida devido a uma reportagem da TVI, "Amor sem Fim".

No "Goucha", Ângela recordou a luta intensa durante quatro anos para conseguir engravidar do marido e o que sentiu quando conseguiu finalmente atingir o seu objetivo. E foi no "Dois às 10" que revelou em exclusivo o sexo e o nome do seu bebé.