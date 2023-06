Há 37 min

Jéssica Pereira, ex-concorrente d'O Triângulo, tem arrasado nas redes sociais com looks surpreendentes.

É através das redes sociais que, a ex-concorrente, tem partilhado vários registos das suas férias, com frases inspiradoras: «Céu azul e coração tranquilo» ou ainda «Porque eu me basto».

Os fãs «entopem» a caixa dos comentários com vários elogios: «Poderosa»; «Maravillosa, guapíssima, BELA, PRECIOSA, SEXY, ADOREI! Um beijo»; «Uma beleza de mulher».

