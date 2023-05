As grávidas do momento: Saiba quem são as ex-concorrentes de reality show prestes a serem mães

Há 37 min

Recorda-se de Elisabete Moutinho? A ex-concorrente da Casa dos Segredos está grávida pela primeira vez!

Quase quase a ser mãe, também do primeiro filho temos Cláudia Sousa e Bernardo Girão, cuja história de amor começou no programa Love on Top

Cátia Basílio, ex-concorrente do grande Big Brother, está também grávida do primeiro filho, cujo pai é o jogador de futebol Victor Luiz Prestes. Também do mesmo programa temos Sandrina Pratas, quase a dar à luz a pequena Ariel.

Veja aqui as fotografias na galeria que preparámos para si: