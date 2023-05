Há 55 min

As férias de verão de «Festa é Festa» já estão a ser gravadas. Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Pedro Alves, Ana Brito e Cunha, Manuel Marques e Sílvia Rizzo já estão no «Aquashow», no Algarve.

Os atores têm partilhado algumas imagens destes dias. O que será que aí vem?

Percorra a galeria para ver alguns dos momentos destas gravações. Aproveite e veja os vídeos.