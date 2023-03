Bárbara Para ainda sofre por Miguel Vicente: «Ainda choro… Custa-me ver…”

Há 20 min

Bárbara Parada e Miguel Vicente viveram um grande romance dentro da casa do Big Brother 2022, no entanto, pouco depois de terem saído do reality show, a relação não sobreviveu e tornou-se pública a separação.

A separação do casal tornou-se polémica devido às contraditórias alegações sobre o que ditou o fim da relação. Bárbara Parada e Miguel Vicente justificaram-se perante o público, contudo, cada um apresentou diferentes motivos para a separação.

Numa entrevista à TV Guia, Bárbara Parada quebrou novamente o silêncio e confessou que ainda sofre por Miguel Vicente: «Chorei e ainda choro de vez em quando. Especialmente quando vejo. Custa-me ver notícias dele», começa por confessar.

Sobre a recente notícia onde se fala que Miguel Vicente e Mafalda Diamond foram nomeados um dos 10 casais com mais «química sexual» dos realitys shows, Bárbara Parada manifesta-se: «Como esta agora da Mafalda Diamond. Que eles podem estar juntos. E eles andarem a partilhar as coisas nas redes. E falarem de química sexual… fica-lhes mal».

Bárbara Parada revelou ainda novos pormenores do final da relação: «Estava a arranjar-lhe um jantar surpresa comigo e os amigos, e ele liga-me a dizer que não me queria na festa… a coisa mais estranha. Eu fui e olhem, deu no que deu. Não conto mais coisas porque acima de tudo tenho bom coração. Se as pessoas soubessem as verdadeiras razões das discussões», expôs a ex-concorrente.