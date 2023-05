Há 1h e 20min

Bárbara Parada passou este fim de semana num hotel em Lisboa, e marcou a visita à capital com fotografias no roof top do hotel, num look arrasador.

A ex-concorrente do «Big Brother 2022» posou com umas calças metalizadas douradas e um top preto, com aberturas na zona do decote e também da barriga.

