Bárbara Parada arrasa com top tendência deste verão. Inspire-se!

Há 1h e 19min

Bárbara Parada esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI e falou, entre outros temas, sobre a cirurgia que fez há cerca de um mês, com o objetivo de aumentar o peito.

A ex-concorrente do Big Brother escolheu um look totalmente tendência este verão: um top de ganga cai cai, muito na moda, com uns calções e umas botas metalizadas estilo cowboy.

Se não tem ideias para o que vestir nestes dias de sol e calor, percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e inspire-se nas escolhas de Bárbara Parada.