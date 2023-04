Bárbara Parada arrasa em look de ganga! Veja as imagens

Há 1h e 58min

Bárbara Parada, ex-concorrente da última edição de Big Brother, recorreu às redes sociais para partilhar um look ousado.

Na caixa dos comentários os seguidores não deixaram por dizer: «Linda, como sempre... és um sonho de mulher, privilégio que não está ao alcance de muitos...»; «A minha menina é tão linda» ou ainda «She's just a girl and she's on fire…This girl is on fire…».

Também ex-concorrentes da mesma edição deixaram um elogio à nortenha, bem como Tatiana Boa Nova: «Ai papai macetei» e o seu marido, Rúben Boa Nova: «Granda bota».

