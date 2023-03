Há 2h e 56min

Bárbara Parada está em Roma de viagem com as amigas e tem dado tudo nos looks que mostra nas fotografias partilhadas na sua página de Instagram.

A ex-concorrente do «Big Brother» revelou que foi viajar com as amigas, aproveitando a prenda que ofereceu ao namorado da altura, mas que devido a um «equívoco» acabou por não usufruir.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens dos looks arrasadores de Bárbara Parada, cerca de um mês após ter anunciado a separação de Miguel Vicente.