Bárbara Parada: «Coração partido dói mesmo muito, nunca pensei»

Há 1h e 28min

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022, viveu recentemente uma separação intensa com Miguel Vicente, também ex-concorrente e vencedor do mesmo programa, onde ambos se conheceram.

Através do Instagram, Bárbara Parada respondeu à pergunta «Como conseguir ultrapassar um coração partido? Ajuda-me Bárbara😢» dizendo «Epa olha-te ao espelho fora de brincadeiras e tira as tuas conclusões de ti enquanto mulher física e psicologicamente. Btw confesso aqui com vocês, estou CHOCADA: coração partido dói mesmo muito nunca pensei. Até então eu era uma heartbreaker e desprezava um bocado o sofrimento pelo amor 🤣 mas juro mt mau. Mas agora que olho para trás sinto cringe nsei explicar, gozo cmg mesma MAS JÁ PASSOU CREDO tava maluca.».

A ex-concorrente aproveitou para deixar o aviso: «De volta a partir corações meus queridos e queridas 🤣❤️» acrescentando ainda «Partir com moderação ok? Vocês entendem o meu significado de heartbreaker, sem magoar😌»

Bárbara Parada realizou a caixa de perguntas através dum story onde brincou dizendo: «A dar uma de psicóloga do amor AHAHAH qd se calhar não sou a melhor pessoa para responder a isto 🤣🥲».