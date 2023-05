Bárbara Parada de regresso a um reality show? Saiba tudo

Há 23 min

Na passada terça-feira, dia 30 de maio, Bárbara Parada foi questionada por um seguidor num story na sua página de Instagram: «Gostarias de voltar novamente a um reality show?». «Uma pergunta que nem eu sei responder honestamente», começou por referir a ex-concorrente.

«Posso não ter ganho o programa mas sinto que estou a vingar cá fora e sinto também que já não preciso mais disto na minha vida. Foi uma experiência única e marcante, ainda hoje mexe. Neste momento estou super off desses mundos, existe muita coisa que não me identifico e nem quero saber por muito que tentem puxar por mim (polémicas, fake news, stresses…) e estou super bem agora, não sei até que ponto me faria bem psicologicamente entrar noutro», acrescentou.

«Por outro lado, entrava agora só mesmo se fosse para ganhar o prémio final, quem diz que não a uns bons milhares de euros? Sou sincera com vocês, já sabem ahahah. Outro motivo pelo qual entraria era para viver um reality mais soltinha e confiante, entrar a meio não foi muito favorável nesse aspeto. Sinto que ia partir aquilo tudo se entrasse ahahah. E claro, matar saudades do meu Big», rematou.

