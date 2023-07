Bárbara Parada deslumbra a Sul: «O Algarve ficou ainda mais ‘hot’». Veja os looks!

Há 3h e 21min

Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother», encantou os fãs e seguidores ao partilhar fotografias em terras algarvias, com os melhores looks

A aproveitar uns dias de férias no Algarve, Bárbara Parada mostrou-se com um conjunto azul e somou elogios, na publicação partilhada na sua página de Instagram.

«Algarve», escreveu apenas. «Nossa, o Algarve ficou ainda mais 'hot' (quente)», lê-se num dos comentários; «É incrível como tudo de fica bem», escreveu outro seguidor.

Nas stories, a ex-concorrente tem mostrado outros looks deslumbrantes. Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens de Bárbara Parada!