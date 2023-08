Bárbara Parada encanta com novas fotografias: «Como podes ser tão maravilhosa?»

Há 1h e 13min

Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother», somou elogios ao partilhar diversas fotografias com um look arrasador.

Na sua página de Instagram, a ex-concorrente mostrou-se com um top cinzento, umas calças pretas e sapatos de salto alto: «Into me?, escreveu apenas na legenda.

Na caixa de comentários são vários os elogios à partilha de Bárbara Parada: «Estás muito bonita»; «o sorriso mais bonito de sempre»; «como podes ser tão maravilhosa?», lê-se.

