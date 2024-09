Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, Benedita Pereira marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

A atriz, que faz parte do elenco de «Ninguém como Tu», arrasou com um conjunto (top e sai), da marca ASOS, em vermelho. Para completar o look escolheu usar um anel que o marido lhe ofereceu, que tem uma pedra turmalina melancia.

Para marcar a diferença usou uns brincos que não passam despercebido da Carolina Curado.