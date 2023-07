Bernardina Brito perde 9kg em 15 dias e explica tudo! Veja a partilha da ex-concorrente

Há 21 min

Bernardina Brito, ex-concorrente da Casa dos Segredos, revelou na sua página de Instagram que se submeteu a uma cirurgia metabólica com o objetivo de perder peso: «Fui submetida a uma cirurgia metabólica, é uma cirurgia para perder pedo. Ando sempre numa luta contra o peso», começou por partilhar. A ex-concorrente revelou que, não só por motivos de estética se submeteu à cirurgia, mas também porque viu alterações na sua saúde: «A última vez que me viram foi no ‘Big Brother 2021’, em março, e depois dessa altura, muita coisa mudou, principalmente a nível de saúde», confessou.

Através dos Stories na sua página de Instagram, na passada segunda-feira, dia 17 de julho, Bernardina Brito recorreu novamente às redes sociais para atualizar os seguidores acerca dos resultados obtidos e acabou por revelar que já perdeu 9kg em menos de 15 dias: «Perdi 9 quilos em duas semanas e meia», escreveu.

Foram várias as perguntas que os seguidores enviaram à ex-concorrente, que acabou por responder a várias dúvidas. Questionada sobre se esta era a opção mais eficaz para emagrecer, Bernardina Brito confessou: «Sim, sem dúvida alguma. Na verdade, a cirurgia metabólica é comprovadamente o procedimento mais eficaz para o tratamento e cura da obesidade e doenças associadas ao excesso de peso». Sobre a recuperação após a cirurgia, Bernardina Brito explicou: «A recuperação é muito tranquila. Não existe tempo de repouso sequer. É mesmo suposto começar logo a fazer a vida normalmente. Não senti dores no estômago, nem nada relacionado com a Cirurgia Metabólica». «Só fiquei com uma impressãozinha durante uns dias na zona onde tiraram as duas hérnias. Mas as hérnias não têm nada a ver com a Cirurgia Metabólica. Foram problemas encontrados nos meus exames antes da cirurgia e no centro a tive a sorte de encontrar uma equipa capaz de resolver tudo na capaz resolver tudo — mesma cirurgia. Ainda tirei a vesícula, como já tinha dito também», completou. No que diz respeito aos medos que tinha em relação ao pós-cirurgia, Bernardina Brito esclareceu que pensava que o pós-operatório ia ser complicado, no entanto, sente-se bem e consegue fazer a sua vida: «Não é preciso ter medo», rematou.