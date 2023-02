Bernardina Brito reconforta Bárbara Parada: «Tudo vai PASSAR, comigo também passou». Saiba mais

Há 22 min

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, esteve na passada quarta-feira, 22 de fevereiro, à conversa, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no programa «Dois às 10».

A nortenha esteve presente no programa para contar aos portugueses todo o motivo do fim da relação com Miguel Vicente, vencedor da mesma edição de Big Brother.

Bernardina Brito, ex-concorrente de vários reality shows da TVI, não pôde de deixar de apoiar Bárbara Parada nas suas redes sociais.

Começou por dar o exemplo de quando também passou por uma fase semelhante ao da nortenha: «Ao ver esta entrevista, recuo 7 anos da minha vida. Meu Deus, como era miúda e ingénua e acima de tudo completamente apaixonada!», explicou.

«Querida Bárbara, espero confortar um pouco esse coração dizendo que o tempo cura tudo, só tens de ter força e amor próprio. És linda miúda, tudo vai PASSAR, comigo também passou», escreveu.