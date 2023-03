Bernardo Ribeiro assume novo amor! Saiba quem é a namorada do ex-concorrente do Big Brother

Há 3h e 0min

Após saírem da casa mais vigiada do país, muito se falou sobre uma eventual relação entre Bernardo Ribeiro e Diana Lopes. No entanto, os ex-concorrentes desmentiram várias vezes esses rumores e até se deixaram de seguir nas redes sociais.

Bernardo Ribeiro esteve presente no ModaLisboa, este fim de semana, e mostrou-se ao lado da nova namorada, Mafalda Freitas.

O ex-concorrente do Big Brother partilhou uma fotografia e um vídeo nas redes sociais em colaboração com a jovem de Portimão e colocou as hastags “casal” e “amor”.

Os seguidores deixaram várias mensagens a felicitar o casal.