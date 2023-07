Bernardo Sousa celebra nova conquista e Bruna Gomes declara-se (com apenas uma palavra)

Há 1h e 2min

Foram várias as caras conhecidas que marcaram presença, na tarde da passada quinta-feira, 27 de julho, na festa de inauguração do novo barco da ‘Sardinha do Tejo’, negócio de Bernardo Sousa.

Bruna Gomes também esteve presente no evento e assinalou mais uma conquista do piloto.

A influenciadora partilhou algumas fotografias de um passeio de barco e em uma delas surge abraçada a Bernardo Sousa. Na legenda da publicação, Bruna Gomes necessitou apenas de uma palavra para se declarar ao namorado: «Lar».

