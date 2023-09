Big Broher: A casa mais luxuosa e futurista! Espreite cada detalhe da casa mais vigiada do País e fique de boca aberta

Há 14 min

A casa do novo Big Brother, que estreou este domingo, surpreendeu tudo e todos. A casa do Big Brother 2023 é um espaço cheio de cor, muito futurista, com muitos detalhes do espaço e muito luxo. Tudo foi pensado ao pormenor para receber bem os 20 concorrentes, que este domingo encheram o espaço.

E esta edição do Big Brother tem uma grande e inédita novidade. É que na verdade há duas casas e dois confessionários. A experiência será arriscada e não será igual para todos… O universo BB estará dividido e a luta pelos melhores lugares vai ser renhida desde o primeiro momento.

