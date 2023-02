Hoje às 10:31

Susana Almeida, ex-concorrente do primeiro reality show da TVI, Big Brother, emitido em 2000, tinha apenas 25 anos quando entrou no programa e ficou conhecida no País como a «cabeça-amarela».

O convívio entre os vários ex-concorrentes, fez nascer uma paixão platónia de Zé Maria, ex-concorrente que venceu o programa. Apesar disso, os dois ficaram grandes amigos.

Veja aqui como era a ex-concorrente!