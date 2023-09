Big Brother: Alerta revelação! Já se sabe quem é a primeira concorrentes do Big Brother 2023

Há 32 min

A um dia da estreia do Big Brother 2023, revelamos o primeiro nome da nova edição do programa.

Catarina é a primeira concorrente do Big Brother 2023 a ser revelada.

Formada em gestão, solteira e com a mania de fazer listas para tudo, Catarina promete ser uma concorrente que vai dar que falar neste Big Brother: «Faço listas para tudo, tenho listas do que gasto tenho listas do que vou fazer. Tenho até uma lista se ganhar o prémio o que é que vou fazer com o dinheiro. Se querem que as coisas aconteçam, escrevam e falem delas!».

Catarina está pronta para o que der e vier: «Sou solteira, não tive sorte no meu último namoro, mas sou uma mulher muito crente e tenho a certeza de que Deus tem algo muito bom reservado para mim. Não vou à procura, mas se aparecer não digo volta para trás», confessa.

A revelação aconteceu no programa Em Família, onde Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua deram a conhecer aos portugueses o nome da primeira concorrente.

