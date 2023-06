Big Brother: Ex-concorrentes e comentadores brilham no desfile das Marchas Populares. Veja as fotos!

Há 43 min

Esta segunda-feira foi noite de Santo António e as Marchas Populares encheram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, num desfile icónico.

Bruna Gomes e Flávio Furtado marcaram presença vestidos a rigor, ou não fossem eles os padrinhos de uma das marchas, a do Lumiar.

Mas não foram os únicos ex-concorrentes e comentadores do «Big Brother» a desfilar em Lisboa, apadrinhando uma das marchas a concurso.

Vanessa Silva e Daniel Kenedy foram os padrinhos da marcha da Mouraria, António Bravo apadrinhou a Madragoa, Marco Costa representou o Alto do Pina e Zé Lopes o Castelo.

