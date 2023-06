Há 28 min

Jorge Cadete participou na primeira edição do «Big Brother Famosos», no ano de 2022, sendo na altura conhecido pela sua carreira no mundo do futebol.

Mais de 20 anos depois da sua participação, quisemos saber como estava o antigo futebolista e descobrimos, através do seu Instagram oficial, que está agora ligado ao ramo da construção.

