Hoje às 10:01

Bernardo Sousa e Bruna Gomes estão na ilha da Madeira a aproveitar de uns dias de descanso com a família. O casal tem partilhado vários momentos dos dias inesquecíveis que estão a viver, a bordo de um iate.

No grupo destas férias está também outro ex-concorrente do Big Brother Famosos: Fernando Semedo. O chef conheceu o casal dentro da casa mais vigiada do país e, desde então, mantiveram uma bonita amizade.

Percorra a galeria de imagens e veja as fotografias!