Bruna Gomes e Bernardo Sousa são acarinhados na gala TVI após noite de lágrimas! As imagens

Há 21 min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa não faltaram à festa dos 31 anos da TVI. O casal marca presença na gala no Casino Estoril.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa captaram todas as atenções e foram muito acarinhados. Recorde-se que o piloto desistiu este sábado do Dança com as Estrelas, em lágrimas, e tem recebido uma onda de apoio. Bernardo Sousa era um dos concorrentes, mas acabou por decidir terminar a experiência mais cedo e mostrou-se muito emocionado.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fizeram questão de dar uma palavra ao casal. Destaque ainda para o look de Bruna Gomes, que estava deslumbrante.