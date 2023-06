Bruna Gomes já teve vários tipos de visuais! Veja como era antes do Big Brother!

Há 48 min

A influencer brasileira, Bruna Gomes, estreou-se nos reality shows portugueses com a segunda edição do «Big Brother Famosos», que foi para o ar em fevereiro de 2022. Logo de seguida, participou no «Big Brother - Desafio Final» e venceu.

Morena e de cabelos compridos, foi assim que a influencer se apresentou a Portugal e conquistou o piloto de rallys, Bernardo Sousa, por quem Bruna se apaixonou durante o programa.

Mas antes da sua participação, Bruna Gomes já tinha experimentado diversos visuais: cabelo curto, cor de rosa, ruivo e até loiro. Veja aqui!