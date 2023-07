Bruna Gomes mostra-se com a «filha» Caetana ao colo e surpreende os seguidores! Veja aqui

Há 3h e 17min

Bruna Gomes recorreu à inteligência artificial para ver como seria a sua filha e não resistiu em partilhar o resultado com os seguidores. Nas imagens, Bruna surge com a tão desejada Caetana ao colo e a ex-concorrente do Big Brother Famosos mostrou-se rendida.

«Já passou da 1 da manhã em Portugal e eu aqui rindo alto com as fotos de inteligência artificial», brincou a influenciadora digital.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente com muitos elogios e brincadeiras: «Tudo à espera do anúncio de gravidez.. amanhã acordam todos em pânico porque pelos vistos já nasceu», escreveu um seguidor. Bernardo Sousa também não demorou a reagir com vários emojis apaixonados: «🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍».