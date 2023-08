Bruna Gomes posa em biquíni e encanta com registos das férias: «Tanto amor e paz»

Há 47 min

Bruna Gomes, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», recorreu às redes sociais para deixar registos dos dias de férias, que teve com Bernardo Sousa na ilha da Madeira.

No Instagram, a influencer digital partilhou fotografias com o namorado, mas também com o sobrinho e mostrou-se de biquíni, encantando os fãs e seguidores.

«Meu chinelo de banana fez sucesso», brincou Bruna Gomes na legenda da publicação. «Férias com amor», comentou Bernardo Sousa.

Na caixa de comentários lê-se: «Esses sorrisos parecem exagerados mas não são; eles sorriem ambos assim»; «Este álbum é de ficar com o coração quentinho»; «Férias com muito Amor e inesquecíveis com toda a certeza nesse lindo paraíso».

