Há 19 min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa reencontraram-se com Vanessa Silva. Os três têm uma amizade especial desde a segunda edição do Big Brother Famosos. A artista foi a última convidada do Pod Bru, o podcast da influenciadora digital. Nas redes sociais, pode se ler vários elogios a esta amizade, mas também ao visual de Bruna Gomes.

A namorada de Bernardo Sousa está a usar um vestido fluído que custa 17 euros, da marca Shein.