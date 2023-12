Bruno Cabrerizo faz partilha emocionante: «Socorro (…) já estou desesperado»

Há 3h e 33min

Foi através do Instagram que Bruno Cabrerizo partilhou uma declaração de amor juntamente com um conjunto de fotografias que derreteu o coração dos fãs.

«Hoje minha Preta faz 13 anos! Socorro ela acabou de entrar na adolescência e já estou desesperado! Parabéns minha primogénita. 🎉 🥳 🎈 Ta amo infinitamente♾️❤️», escreve o ator para Gaia, a filha mais velha.

Recorde-se que Bruno Cabrerizo é pai de Gaia e de Elia, fruto da relação terminada com Maria Caprara. Para além de ator, é também apresentador e modelo brasileiro. Enquanto apresentador vai integrar agora o novo projeto Dança com as Estrelas, que estreia no próximo dia 6 de janeiro.

Enquanto ator, Bruno Cabrerizo será um novo habitante na nossa aldeia da Bela Vida, no papel de Gabanna, em Festa é Festa.

À publicação não faltaram comentários de amor como: «Vocês fazem a mesma carinha séria nas fotos. Que lindeza» e «Que homenagem linda, cheia de amor envolvido. Parabéns para a sua filha, que esse novo ciclo seja repleto de muitas bênçãos».

Veja aqui as fotografias partilhadas pelo ator e percorra a fantástica galeria que preparámos para si.