Bruno de Carvalho foi DJ em «festa de arromba» com caras bem conhecidas. Veja tudo!

Há 1h e 39min

Bruno de Carvalho tem dado cartas no mundo da música, sendo DJ em muitos eventos por este Portugal fora.

Desta vez, o ex-concorrente do «Big Brother» atuou numa «festa de arromba» nu barco, com algumas caras conhecidas do mundo dos reality shows.

«Hoje foi a inauguração do novo barco da Sardinha do Tejo, do Bernardo Sousa», revelou Bruno de Carvalho na sua página de Instagram.

O ex-concorrente disse que a festa contou «com a presença de (entre muitos)» de Liliana Almeida (mulher), Ana Catrina (filha), Bruna Gomes, Flávio Furtado e claro, Bernardo Sousa.

«Uma festa de arromba a pedir mais!», concluiu Bruno de Carvalho Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens!