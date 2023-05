Há 29 min

Bruno de Carvalho viraliza com nova música de kuduro «Castigo» juntamente com o cantor angolano Scró Que Cuia.

O antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, ex-concorrente do Big Brother Famosos e DJ, lança novo «hip» com direito a videoclipe.

Recordr-se que Bruno de Carvalho é agora comentador do novo programa TVI Extra.

