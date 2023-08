Bruno Oliveira e Lúcia Sabala (de novo) juntos! Veja a foto inédita do casal no Algarve

Há 1h e 17min

Bruno Oliveira partilhou uma foto na sua página de Instagram ao lado de Lúcia Sabala na Ilha do Farol, no Algarve. Na foto, os dois surgem bem juntinhos e num clima de paixão, mostrando as seguidores que continuam juntos e super apaixonados.

«Adorava que de alguma forma pudesses olhar-te com os meus olhos 👀 para saberes o quanto estou Feliz 🥰 por estar do teu lado ❤️», escreveu Bruno na legenda da publicação.

Já Lúcia, não deixou passar ao lado as palavras de carinho do marido e comentou: «❣️❣️».

Lembramos que o casal concretizou o matrimónio no programa e, desde aí, que são várias as partilhas que fazem juntos, mostrando que a relação tem funcionado muito bem.

Veja na galeria em cima a novo foto do casal, bem como outros registos que têm partilhado juntos.